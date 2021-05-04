Генпрокурор Чехии допустил остановку дела о взрывах во Врбетице

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Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что дело о взрывах на оружейных складах во Врбетице может быть остановлено. Это произойдёт в случае, если не получится допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие, сообщает РИА Новости.

Данный исход дела Земан назвал «законной процедурой».

С самого начала я утверждаю, что у следствия существует только одна версия и что нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела, — отметил генпрокурор.

При этом он считает, что граждане Чехии могут гордиться тем, как республика решила ситуацию с инцидентом во Врбетице.

Ответственность за взрывы в 2014 году премьер Чехии Андрей Бабиш возложил на России. После этого Прага и Москва обменялись высылкой дипломатов.

Ранее стало известно, что в Минюсте Чехии резко сменилась позиция по взрывам на военном складе во Врбетице. Глава ведомства Мария Бенешова, которая ранее утверждала, что у них есть несколько версий произошедшего, вдруг стала настаивать на одной-единственной — с российским следом.