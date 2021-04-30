Минюст Чехии вдруг резко сменил позицию по взрывам во Врбетице

https://static.news.ru/photo/dcb13ca8-ab99-11eb-b8bc-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

В Минюсте Чехии резко сменилась позиция по взрывам на военном складе во Врбетице. Глава ведомства Мария Бенешова, которая ранее утверждала, что у них есть несколько версий произошедшего, вдруг стала настаивать на одной-единственной.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что сошёлся с Минюстом в том, что существовать может лишь одна версия инцидента в 2014 году.

Ранее же Бенешова настаивала, что при обсуждении темы правительство рассматривало три версии. Но при этом она призналась, что не видела «вживую» материалы расследования.

Замглавы Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра после слов о трёх версиях обрушился с критикой на главу Минюста. Он заявил, что её нужно уволить, потому что её слова указывают на раскол в правительстве и недоверие премьер-министру.

Полиция работает только с одной версией — российским следом. Это то, что к взрывам причастны сотрудники российской военной разведки ГРУ. Никакой другой версии у следствия нет, — отметил Гамачек.

Ранее NEWS.ru писал, что тысячи жителей Праги вышли на митинги против «пророссийской политики» президента страны Милоша Земана. Они вышли на Вацлавскую площадь с флагами Евросоюза, Украины и флагом оппозиции Белоруссии.