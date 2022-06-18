«Газпром» остановит транспортировку газа по «Турецкому потоку» Транспортировка газа по «Турецкому потоку» будет приостановлена с 21 по 28 июня из-за ремонта

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Запорный кран на компрессорной станции «Русская», входящей в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока»

Транспортировка газа по «Турецкому потоку» будет временно остановлена с 21 по 28 июня в связи с проведением планового техобслуживания на газопроводе, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. При этом уточняется, что приостановка поставок была заранее согласована всеми заинтересованными сторонами.

Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ, — сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что Европа начала тратить запасы газа, которые предназначались для потребления в пик будущего зимнего сезона. К этому европейцев вынудила Россия, сократившая поставки природного газа, пишут западные СМИ.

Ранее стало известно, что из-за российских контрсанкций «Газпром» не сможет пользоваться польским участком газопровода Ямал — Европа. Газопровод мощностью 33 млрд кубометров в год мог бы компенсировать потери от сокращения почти наполовину транзита газа в Европу через Украину.