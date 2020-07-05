Французские власти снова хотят провести пенсионную реформу

Фото: Fischer, B./Global Look Press

Предприниматель Коринна цу Сайн-Витгенштейн во время дачи показаний в 2018 году утверждала, что заслуженный король Испании Хуан Карло I перевёл ей около €65 в 2012 году «из благодарности и любви».

В декабре 2018 года сообщила прокуратуре Женевы, что монарх перевёл ей крупную сумму «не для того, чтобы избавиться от денег». Это был подарок. Я думала, что он предложил мне эти...