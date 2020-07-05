Французские власти снова хотят провести пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что намерен в ближайшее время провести пенсионную реформу, которая была отложена из-за коронавируса. Эти изменения стали причиной массовых забастовок в стране в 2019 году.
По его словам, в настоящий момент в поле зрения властей находятся вопросы занятости населения, реформы здравоохранения, страхования на случай безработицы и пенсионная реформа. Он отметил, что вопрос изменения пенсионного законодательства будет пересмотрен с учётом новых обстоятельств.
Я хочу возобновить диалог с социальными партнёрами, это очень важно. Сможем ли мы решить эти вопросы в краткосрочной перспективе? Это то, чего я хочу, — сказал он в интервью Le Journal du Dimanche.
Ситуация с пенсионным законодательством значительно усугубилась из-за пандемии коронавируса, добавил он.
Как писал NEWS.ru, 3 июля президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра страны Жана Кастекса вместо подавшего в отставку Эдуара Филиппа.
До этого Кастекс работал в качестве заместителя руководителя администрации президента, а также курировал процесс выхода Франции из режима самоизоляции.