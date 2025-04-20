Французские преступники терроризируют сотрудников тюрем по всей стране Преступники во Франции запугивают сотрудников тюрем нападениями на учреждения

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Преступники во Франции массово нападают на тюрьмы, терроризируя сотрудников исправительных учреждений, передает Le Figaro. Причем атаки происходят на территории всего государства: от Парижа до Марселя.

Злоумышленники обстреливают здания тюрем из автоматического вооружения, а также совершают поджоги припаркованных на охраняемых стоянках транспортных средств, принадлежащих сотрудникам. Преступники также оставляют угрозы около домов надзирателей. Журналисты отметили, что особую тревогу вызывает возрастание уровня насилия, так как неизвестные перешли от нападений на сами учреждения к применению силы в отношении их сотрудников. Глава государства Эммануэль Макрон расценил такие инциденты как новый вид терроризма и пообещал ответить соответствующим образом.

Ранее о таких нападениях, произошедших 15 апреля, сообщал телеканал BFM TV. Журналисты обратили внимание, что атаки на несколько исправительных учреждений были четко скоординированы. Преступники сожгли машины сотрудников тюрем в Люине и Валансе, а в Тулоне они открыли огонь из автоматов по воротам здания. В СМИ предположили, что таким образом представители криминальных кругов отреагировали на планы Минюста по созданию тюрем высокой безопасности.