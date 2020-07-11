Франция выразила сожаление о превращении собора Святой Софии в мечеть

https://static.news.ru/photo/86315cce-c354-11ea-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Собор Святой Софии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Франция сожалеет об изменении статуса музея собора Святой Софии и превращения памятника христианской культуры в мечеть. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

По словам министра, подобные решения турецкого президента Рэджепа Тайипа Эрдогана ставят под угрозу один из символических актов страны о светском и современном характере государства. Ле Дриан подчеркнул, что целостность собора как религиозной, исторической и архитектурной жемчужины следует сохранить. Также глава французского ведомства назвал храм «символом свободы религии, терпимости и разнообразия» и напомнил, что объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собор Святой Софии должен продолжать быть свидетельством разнообразия религиозного наследия, диалога и терпимости. Франция глубоко сожалеет о решении Государственного совета Турции изменить статус музея и принятом президентом указе относительно передачи собора под контроль управления по делам религий, — приводит ТАСС слова главы МИД Франции.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Турецкий лидер 10 июля подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Как писал NEWS.ru, министр культуры и спорта Греции Лина Мендони выступила с заявлением. Она назвала «открытым вызовом всему цивилизованному обществу» турецкое решение о превращении стамбульского собора Святой Софии в мечеть.