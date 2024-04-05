Франция раскрыла критическое состояние своего бюджета Евродепутат Дидье: Франция накопила дополнительно €900 млрд долга

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Франция накопила дополнительный долг размером около €900 млрд, пишет Lenta.ru со ссылкой на заявление члена Европарламента (ЕП) от Франции Жоффруа Дидье. В его обращении говорится, что государственный бюджет Франции находится в критическом состоянии.

Франция накопила дополнительно €900 млрд долга с 2017 года, ее государственный дефицит достиг как минимум 4,9% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году, а долговое бремя страны вырастет до €57 млрд в 2024 году. Если Moody’s and Fitch, или Если Standard & Poor’s понизит рейтинг Франции 26 апреля или 31 мая соответственно, это еще больше подорвет авторитет Эммануэля Макрона и его правительства, а также их способность управлять Францией, — заявил евродепутат.

Член Европарламента рассказал, что после проверки Министерства экономики комитет по вопросам финансов Сената Франции раскритиковал правительство за сокрытие информации. В комитете отметили, что если дефицит будет дальше выходить из-под контроля государства, то он прогнозируется на уровне 5,7% ВВП в 2024 году и 5,9% ВВП в 2025 году. Однако в официальной статистике, которую передали в Комиссию, говорится о 4,4% и 3,7%.

Ранее стало известно о планах Франции перебросить войска на Украину. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Париж готовит для переброски военный контингент численностью 1,5 тысячи человек.