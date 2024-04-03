Стало известно о планах Франции перебросить войска на Украину Захарова: Франция в апреле может отправить 1,5 тысячи военных на Украину

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Париж готовит военный контингент численностью 1,5 тысячи человек для переброски на Украину, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, французское командование может привести их в боевую готовность уже в апреле. Пресс-служба российского внешнеполитического ведомства ведет трансляцию выступления на своем официальном канале в Rutube.

Командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий, — сказала она.

Захарова добавила, что Франция занимается тайным вывозом с Украины культурных ценностей, в том числе старинных византийских икон якобы для их сохранения. Тем временем, по ее словам, Киев продолжает зачищать информационное пространство, ведя политику тотальной цензуры.

Ранее издание Echos сообщало, что если Франция отправит войска на Украину, ситуация на поле боя не изменится. Париж не сможет перевесить чашу весов даже со своими батальонами, подкрепленными военно-воздушными силами. По мнению автора, они могут увеличить российские потери, но это не повлияет на ситуацию на передовой.