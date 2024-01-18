Франция пытается уговорить ЕС ввести санкции против Азербайджана Франция призвала ЕС ввести санкции против Баку за «повторяющуюся агрессию»

Фото: assemblee-nationale.fr

Сенат Франции почти единогласно принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана в связи с проведением антитеррористической операции в Кабарахе. Сенаторы считают, что Евросоюз должен полностью пересмотреть свои отношения с республикой и конфисковать средства азербайджанских руководителей, а также ввести эмбарго на поставки нефти и газа из страны.

Призываем правительство вместе с европейскими партнерами принять все дипломатические меры в отношении Азербайджана за повторяющиеся агрессивные действия против Армении, — говорится в принятом документе.

Французские сенаторы считают, что Азербайджан «нарушает территориальную целостность Армении». Отдельным пунктом они призывают добиться от Баку освобождения военнопленных, а также возвращения тел погибших армянских солдат.

Ранее в Армении заявили, что переговоры для заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном могут быть проведены без посредников. При этом Ереван не отрицает, что международная фиксация процесса имеет огромное значение.