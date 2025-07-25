Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Он проходил по делу о химических атаках в 2013 году, при которых, по неофициальным данным, погибло более тысячи человек. Заседание проходило в прямом эфире на YouTube-канале.

В ноябре 2023 года два следственных судьи в Париже выдали ордер на арест Асада по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Документ был утвержден Парижским апелляционным судом в июне 2024 года.

Французские прокуроры настаивали, что Асада нельзя судить во Франции, потому что он действующий президент и имеет полный иммунитет от преследования в иностранных судах — такая защита положена по международному праву главам государств, премьер-министрам и министрам иностранных дел. Суд с этим согласился и аннулировал ордер на арест.

Атаки, приписываемые сирийскому правительству рядом западных организаций и СМИ, были совершены в период с 4 по 5 августа 2013 года в Адре и Думе, а также 21 августа в Восточной Гуте, где, по данным американской разведки, от газа зарин погибло более тысячи человек.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва пригласит представителей новых властей Сирии на российско-арабский саммит. Мероприятие запланировано на 15 октября.