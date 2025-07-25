Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 16:40

Франция отказалась от ареста Асада по делу о химических атаках

Фото: MOHAMMED AL-RIFA/EPA/TASS

Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Он проходил по делу о химических атаках в 2013 году, при которых, по неофициальным данным, погибло более тысячи человек. Заседание проходило в прямом эфире на YouTube-канале.

В ноябре 2023 года два следственных судьи в Париже выдали ордер на арест Асада по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Документ был утвержден Парижским апелляционным судом в июне 2024 года.

Французские прокуроры настаивали, что Асада нельзя судить во Франции, потому что он действующий президент и имеет полный иммунитет от преследования в иностранных судах — такая защита положена по международному праву главам государств, премьер-министрам и министрам иностранных дел. Суд с этим согласился и аннулировал ордер на арест.

Атаки, приписываемые сирийскому правительству рядом западных организаций и СМИ, были совершены в период с 4 по 5 августа 2013 года в Адре и Думе, а также 21 августа в Восточной Гуте, где, по данным американской разведки, от газа зарин погибло более тысячи человек.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва пригласит представителей новых властей Сирии на российско-арабский саммит. Мероприятие запланировано на 15 октября.

Франция
Башар Асад
суды
аресты
атаки
химическое оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме поддержали намерение Совфеда сместить лабубу с рынка
В российском регионе девушка оставила новорожденного на верную смерть
Раскрыт новый совладелец крупного маркетплейса
Замглавы подмосковного города отправили под домашний арест
«Жесть»: в Раде раскрыли, как Зеленский обошелся с послами G7 в Киеве
Белоусов сообщил о продвижении ВС России на Октябрьском направлении
Зеленскому предрекли крах в случае возбуждения дела против Кличко
Кадыров вышел на связь после сообщений о его спасении в Турции
Власти Украины решили завести уголовное дело против Кличко
«Сдавать не собираются»: названы факторы, влияющие на взятие Покровска
Тюремщику отрезали ухо заключенные-подростки
Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ баллоном
Россиянам назвали идеальную температуру в комнате для сна
В российском регионе женщина держит в страхе всех местных собачников
Глава МЧС лично контролирует последствия взрыва газа в Саратове
Маска поймали на отключении Украины от Starlink
В российском регионе рассказали о поселении безобидных грызунов
Военкор Андрей Филатов пропал под Покровском
Трамп сделал заявление о вторичных санкциях против России
Абрикосовое варенье дольками по старинному рецепту
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.