Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы

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Франция готова оказывать всестороннюю поддержку в ходе операции для разблокирования одесского порта, это поможет восстановить мировые поставки зерна с Украины, заявили в Елисейском дворце. Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителей президентской администрации, в Париже хотят, чтобы в Одессу можно было снова отправлять суда.

Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то, что морское пространство вокруг него заминировано, — заявили в администрации французского президента Эммануэля Макрона.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия никак не препятствует вывозу зерна с Украины. Он отметил, что точно не российская сторона заминировала порты, а потому озаботиться разминированием необходимо официальному Киеву.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что самый простой путь транспортировки зерна с Украины — через Белоруссию. Но для этого нужно заручиться согласием белорусского лидера Александра Лукашенко и снять санкции с Белоруссии.