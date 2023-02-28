Финны выкорчевали деревья на границе с Россией В Финляндии начато строительство забора на границе с Россией

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

В Финляндии начали строить забор на границе с Россией, сообщило издание Yle. Строительство стартовало с земляных работ в приграничном городе Иматра, где по обе стороны от пограничного перехода были выкорчеваны деревья. Сначала на этом месте возведут тестовый трехкилометровый участок, а рядом с ограждением построят дорогу для патрулирования и ремонтных работ.

Забор на восточной границе Финляндии будет проходить и по частным землям, поэтому властям еще предстоит договориться с владельцами территорий. Всего в ближайшие недели вдоль финско-российской границы планируют возвести около 200 км заграждений. Таким образом в Финляндии рассчитывают затруднить нежелательные пересечения своей территории со стороны России.

В октябре 2022 года правительство Финляндии предложило выделить на строительство забора €6 млн. Всего планировалось оградить около 15% границы. Барьер решили построить только в самых важных для погранконтроля местах.

В ноябре строить забор на границе с Россией также начали в Польше. Власти республики решили установить вдоль границы с Калининградом ограждения из колючей проволоки. В феврале министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на дорогах около границы с РФ и Белоруссией также начали устанавливать противотанковые ежи и другие дополнительные укрепления.