Финны потребовали открыть архивы ФСБ после публикаций о концлагерях

https://static.news.ru/photo/5b5971cc-840b-11ea-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Министерство иностранных дел Финляндии потребовало от ФСБ рассекретить все российские архивы о Второй мировой войне после появления публикаций о финских концлагерях в Карелии.

Серия материалов, основанных на документах карельского управления ФСБ, появилась в проекте «Без срока давности» РИА Новости. Следственный комитет России 20 апреля начал проверку по данным о военных преступлениях финского руководства в годы Великой Отечественной войны.

Это не новая проблема ни для Финляндии, ни для России. Вопрос об ответственности за военную политику Финляндии был тщательно изучен в суде после войны. <...> Финляндия решительно выступает за предоставление доступа ко всем материалам архива исследователям и всем, кто заинтересован в этом, чтобы помочь общей дискуссии по этим вопросам, — цитирует РИА Новости заявление финского МИДа.

В ведомстве отметили, что представители Советского Союза работали в Контрольной комиссии союзников, рассмотревшей участие Финляндии в войне на стороне Третьего Рейха, а споры между странами завершились при подписании Парижского мирного договора 1947 года.

Как писал NEWS.ru, СК занялся изучением свидетельств уничтожения мирного населения СССР в концентрационных лагерях, созданных финнами на территории современной Республики Карелии. По архивным данным, погибли тысячи русских, татар и других представителей некоренного населения.