Финляндия закупила в Китае 2,2 миллиона бракованных масок

https://static.news.ru/photo/4f85a7a8-7a65-11ea-95c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Финская оппозиция и СМИ потребовали от властей страны объяснить покупку 2,2 млн медицинских масок у сомнительного поставщика из Китая. Средства защиты оказались непригодны для использования в больницах.

Центр кризисного снабжения страны заказал 2 млн хирургических и более 200 тысяч обычных медицинских масок, груз доставили из Китая на этой неделе. Средства защиты заказали не напрямую, а через цепочку финских посредников, среди которых, как пишут местные СМИ, оказались имеющий долги бизнесмен и предприниматель в сфере красоты. Все маски не прошли тесты на соответствие медицинским стандартам.

Как правительство могло позволить центру в настолько важном вопросе иметь дело с такими сомнительными личностями? Здесь речь идет о жизни людей и будущем всей Финляндии. Поэтому теперь нужно расследовать произошедшее, — цитирует ТАСС лидера оппозиции Харри Харкимо.

По информации издания, число заболевших финнов достигло 2,6 тысячи человек, увеличившись на 118 за минувшие сутки. От вызванных коронавирусом осложнений погибли 40 жителей Финляндии.

Как писал NEWS.ru, мировая пандемия COVID-19 охватила около 1,5 млн человек.