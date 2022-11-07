Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории Ниинистё заявил, что Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Саули Ниинистё

Финляндия не планирует размещать на своей территории ядерное оружие, заявил президент страны Саули Ниинистё, передает РИА Новости. Он добавил, что не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает этот вид вооружений Хельсинки.

Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие. И я не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает его нам, — сказал Ниинистё.

Ранее сообщалось возможности размещения ядерного оружия в Финляндии из-за вероятного присоединения страны к НАТО.

23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ: президент Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций.

Швеция и Финляндия до начала 2022 года сохраняли нейтральный статус, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе.