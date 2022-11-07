Финляндия не планирует размещать на своей территории ядерное оружие, заявил президент страны Саули Ниинистё, передает РИА Новости. Он добавил, что не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает этот вид вооружений Хельсинки.
Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие. И я не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает его нам, — сказал Ниинистё.
Ранее сообщалось возможности размещения ядерного оружия в Финляндии из-за вероятного присоединения страны к НАТО.
23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ: президент Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций.
Швеция и Финляндия до начала 2022 года сохраняли нейтральный статус, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе.