Финляндия хочет построить завод по производству тротила Yle: Финляндия хочет построить завод по производству тротила из-за дефицита

Фото: defense.gov

Финляндия планирует срочно построить завод по производству тротила, заявило агентство Yle со ссылкой на министра обороны страны Антти Хяккянена. Инициатива связана с дефицитом взрывчатых веществ в Европе.

Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе, — сказал Хяккянен.

По словам министра, данный вопрос уже обсудили представители бизнес-сообщества, инвесторы и участники рынка оборонной промышленности. Он добавил, что решение важно принимать сейчас, чтобы в ближайшие несколько лет можно было запустить производство взрывчатого вещества.

Ранее Financial Times сообщила, что темпы производства европейских боеприпасов для Украины значительно снизились из-за серьезного дефицита взрывчатых веществ. Издание подчеркивало, что большинство заводов Европы уже работает на полную мощность, а увеличение объема производства произойдет не ранее чем через три года.

Так, в странах Европы наблюдался острый дефицит пороха, пластиковой взрывчатки и тротила, что не позволяло заводам вовремя создавать продукт. Европейские чиновники объясняли проблему тем, что оборонно-промышленные комплексы стран находятся не в подходящей форме для крупномасштабного производства в военной сфере.