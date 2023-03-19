Планы ЕС вооружить Украину омрачились дефицитом взрывчатки Finanial Times: дефицит взрывчатки в ЕС замедляет производство боеприпасов для Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Темпы производства европейских боеприпасов для Украины значительно снизились из-за серьезного дефицита взрывчатых веществ, пишет газета Financial Times. Издание подчеркивает, что большинство заводов Европы уже работает на полную мощность, а увеличение объема производства произойдет не ранее чем через три года.

По информации FT, в странах Европы наблюдается острый дефицит пороха, пластиковой взрывчатки и тротила, что не позволяет заводам вовремя создавать продукт. Европейские чиновники связывают проблему с тем, что оборонно-промышленные комплексы стран находятся не в подходящей форме для крупномасштабного производства в военной сфере.

Производители оружия указали, что увеличивающийся спрос на военную продукцию повлечет за собой рост цен на нее, но не производимый объем. Отмечается, что за 2022 год цены на вооружение выросли как минимум на 20%.

Ранее Daily Mail сообщила, что Великобритания передала Украине все 30 имевшихся у нее самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 и неожиданно столкнулась с нехваткой гаубиц. Минобороны Великобритании подчеркнуло, что ведет поиски орудий K9 Thunder (Южная Корея) и Archer (Швеция), чтобы вооружить артиллерию заново. В противном случае армия королевства может оказаться в уязвимом положении, говорится в материале.