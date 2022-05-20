Евросоюз выделил Украине €600 млн Гава Еврокомиссии объявила о выделении Украине €600 млн

Урсула фон дер Ляйен / Фото Zheng Huansong/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере €600 млн. Кроме того, обсуждается вопрос предоставления Киеву кредита на сумму в €9 млрд, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сегодня мы выделили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Грядёт еще больше — мы предложили дополнительный кредит в размере €9 млрд для Украины в 2022 году, — написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что, помимо оказания финансовой поддержки, Евросоюз будет работать над тем, чтобы помочь Украине восстановиться в качестве свободной и демократической страны.

Ранее глава ЕК заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от её восстановления после конфликта и проведения Киевом необходимых реформ. Она отметила, что процедура вхождения в состав ЕС является довольно длительной и занимает несколько лет.