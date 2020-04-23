В разгар пандемии страны Евросоюза вновь раздирают противоречия. От европейских лидеров ждут уточнения плана по восстановлению экономик объединения, но одна видеоконфереция за другой оканчивается без особых прорывов. Богатые Германия и Нидерланды не хотят брать на себя бремя помощи наиболее пострадавшим от коронавируса Италии и Испании. Под угрозой оказались ценности европейской солидарности, на которых строился Евросоюз. Это грозит ему дезинтеграцией, предсказывают аналитики.

В четверг, 23 апреля, состоялась очередная видеоконференция государств Евросоюза. Лидеры ЕС согласовали пакет срочной помощи странам-участникам стоимостью €540 млрд. Несмотря на внушительность суммы, вся она будет потрачена на непосредственную борьбу с пандемией — поддержание предприятий на плаву и помощь системам здравоохранения. Для того чтобы восстановить экономики союза после её окончания, потребуется уже больше денег. Специалисты оценивают этот пакет в €1-1,5 трлн. Как и ожидалось, европейским политикам не удалось договориться по данному вопросу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен только уточнила, что переговоры продолжатся.

Вопрос о том, кто должен платить за выход Евросоюза из кризиса, и разделил европейцев. Наиболее пострадавшие от коронавируса Италия и Испания, естественно, хотят, чтобы львиная доля антикризисного бюджета легла на плечи и более богатых, и менее пострадавших Германии, Нидерландов и Cкандинавских стран. Последние же известны не только пристрастием к бюджетной экономии, но и всё усиливающемся в последние годы нежеланием платить за более бедных соседей.

видеоконференция государств Евросоюза Pignatelli/Euc/Global Look Press

Особенно в этом деле преуспели Нидерланды, которые на этот раз обошли по части экономности даже Германию. По данным The Guardian, премьер-министр страны Марк Рютте теперь возглавляет оппозицию щедрым бюджетным тратам на восстановительный пакет, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель заняла более взвешенную позицию.

В экономических и финансовых вопросах Нидерланды всегда играли роль Робина при немецком Бэтмене, — объясняет старший научный сотрудник Института Клингендаля в Гааге Рем Кортевег. — Но Германии было также удобно, чтобы Нидерланды изображали из себя «плохого полицейского». Это позволяет им занимать промежуточную позицию.

Несмотря на то, что из-за слишком жёсткой позиции Амстердама у него сегодня возникли разногласия даже с Берлином, обе страны сошлись на том, что будут выступать против выпуска еврооблигаций. Этот финансовый инструмент позволил бы небогатым странам вроде Греции, Италии и Испании брать займы, пользуясь высоким кредитным рейтингом состоятельных соседей. Но в случае неуплаты долговые обязательства лягут на плечи всех членов ЕС. И у Берлина существуют большие сомнения в том, что всем заёмщикам удастся расплатиться по долгам самостоятельно. Южные страны ЕС, напротив, настаивают на выпуске евробондов.

Если Европейский Союз для чего-либо и существует, то для таких кризисов, как сейчас, — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. — Испания никогда не откажется от идеи еврооблигаций.

Аналитики предупреждают, что, если пострадавшие страны так и не дождутся существенной помощи от европейских институтов, они могут засомневаться в необходимости и дальше состоять в объединении. Почти во всех из них уже сильны популистские политические движения и евроскептицизм. Так что после очередного раунда выборов Евросоюз может столкнуться если не с перспективой развала, то с существенной дезинтеграцией, например, с массовым отказом стран от общей валюты евро.

Я никогда не был фанатом тех, кто предсказывал развал еврозоны, но это первый раз, когда я начинаю чувствовать серьёзную опасность, — подчеркнул в разговоре с Foreign Policy глава отдела Европы в Oxford Economics Анджел Талавера. — Если дискуссия перейдёт в плоскость «Европа не помогает нам, в то время как мы толпами умираем», я боюсь, это нанесёт непоправимый ущерб европейскому проекту.

Италия уже жаловалась на то, что другие страны объединения бросили её в беде. В самом начале «коронакризиса» государства ЕС запретили вывоз медицинского оборудования со своих территорий. Гуманитарную помощь республике затем отправили Китай и Россия, а потом и Евросоюз одобрил схему поставки в Италию необходимых товаров стоимостью €50 млн. Но первоначальная реакция ЕС не прошла незамеченной в Италии, за что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось публично извиняться перед итальянскими партнёрами.