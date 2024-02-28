Евросоюз раскрыл срок введения новых антироссийских санкций Депутат Здеховски: ЕС введет новые санкции против РФ до выборов в Европарламент

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Евросоюз примет 14-й пакет санкций против России до выборов в Европарламент, заявил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски. По его словам, ЕС и дальше намерен вводить всё новые ограничения против РФ, несмотря на то что они негативно отражаются на странах объединения, передают «Известия».

Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами, — пояснил политик.

К такому решению подталкивают США, отметил собеседник издания. По его словам, Штаты не заинтересованы в восстановлении экономических отношений России и Европы.

Ранее США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В частности, ограничения затронули ряд банков, в том числе «Авангард» и СПБ Банк, являющийся расчетным депозитарием СПБ Биржи, а также оператора российской национальной платежной системы «Мир».

При этом Bloomberg написал, что Вашингтон обходит самые рискованные санкции против России. Жесткие меры, оставшиеся в арсенале США, предполагают в том числе нацеленность на нефтегазовые доходы и введение вторичных санкций против банков, которые помогают стране. Однако их реализация рискует расшатать мировую экономику, подчеркнули авторы материала.