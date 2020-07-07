Евросоюз работает над режимом санкций за нарушения прав человека

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Режим санкций за нарушение прав человека, который разрабатывается в Евросоюзе, не будет ориентирован на конкретную страну. Об этом заявила официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали.

Режим будет иметь глобальный охват и, следовательно, не будет привязан к конкретной стране. В соответствии с существующей практикой, никакие конкретные названия не присваиваются режимам ограничительных мер, — рассказала Массрали журналистам «Интерфакса».

По её словам, дискуссии между государствами-членами в Совете ЕС ещё продолжаются.

Решение ЕС ввести свой режим санкций за нарушение прав человека было принято после того, как вышедшая из Евросоюза Великобритания ввела индивидуальные санкции в отношении лиц, которые, по мнению Лондона, связаны с делом Магнитского. Евродепутаты призвали принять свой «акт Магнитского».

Массрали напомнила, что в декабре 2019 года высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сделал заявление, в котором было отражено согласие глав МИД стран ЕС подготовить правые акты по глобальному режиму санкций, с тех пор эта работа продолжается.

В целом позвольте мне напомнить, что новые режимы санкций принимаются советом единогласно, — отметила представитель ЕС.

Она подчеркнула, что совет будет принимать решения по санкционным спискам, которые должны предлагать государства-члены союза или высокий представитель по иностранным делам.

NEWS.ru писал, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал санкции Великобритании в отношении России ещё одним шагом, который ухудшит отношения между двумя странами. Политик подчеркнул, что Москва ответит на эти действия взвешенно и адекватно.

Великобритания ввела санкционный режим Global Human Rights Sanctions Regime. Он позволяет накладывать ограничительные меры на лиц и организации, которые нарушают права человека.