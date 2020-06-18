Евросоюз может отказаться от углеродного налога на импортные товары

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Евросоюз не будет вводить углеродный налог на импортные товары, если у стран-импортёров будут высокие климатические стандарты. Об этом заявила заместитель генерального директора по климатическим действиям Европейской комиссии Клара де ла Торре.

Как сообщила она на онлайн-семинаре, посвящённом новому курсу развития ЕС — «Зелёной сделке», они будут только рады, если не нужно будет вводить такой механизм пограничного регулирования, если весь мир внедрит аналогичные климатические стандарты.

По словам Клары де ла Торре, скоро будут проведены публичные консультации, чтобы другие страны смогли высказаться, как лучше сделать и какие меры будут приняты другими странами. Она пояснила, что введение углеродного налога вводится не для того, чтобы обеспечить протекционизм на европейском рынке, а для того, чтобы обеспечить климатическую совместимость европейской экономики.

Чтобы всё, что попадает на наш рынок, было так же хорошо для климата, как и европейские продукты, — сказала она.

Как пишет РИА Новости, «Зелёная сделка» Европы, которая подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, обойдётся ЕС, по предварительным расчётам, примерно в 3 трлн евро. При этом Евросоюз будет выдвигать требования к поставщикам товаров, чтобы те соответствовали климатической нейтральной политике ЕС, в том числе может ввести на границе с ЕС углеродный налог.

Ранее глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что России неизбежно придётся вернуться к обсуждению темы введения углеродного налога. Эта мера, подчёркивает он, призвана стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. По словам Чубайса, торопиться с реализацией этого предложения не стоит. Он сам не является сторонником немедленного введения углеродного налога.

Как писал NEWS.ru, глава «Роснано» предложил с помощью нового вида обложения стимулировать отечественных промышленников снижать уровень выбросов углекислого газа. Однако специалисты Российского союза промышленников и предпринимателей заявили, что после введения углеродного налога в стране могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ. Кроме того, реализация инициативы Чубайса приведёт к подорожанию продукции металлургов, поднимет стоимость транспортных услуг и ускорит темпы инфляции.