Европейская страна выразила готовность организовать переговоры РФ и Украины Венгрия заявила, что готова стать посредником в переговорах России и Украины

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия готова выступить посредником в переговорах России и Украины, однако при условии, что обе стороны будут заинтересованы в этом, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью РИА Новости. По его словам, если Будапешту будет отправлен соответствующий запрос, то власти дадут положительный ответ без лишних раздумий.

Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит, — отметил Сийярто.

Министр добавил, что уже предлагал Венгрию в качестве площадки для переговоров, причем сразу после начала кризиса. Для этого глава МИД общался с российским коллегой Сергеем Лавровым и руководителем администрации украинского президента Андреем Ермаком.

Я предложил им обоим Венгрию в качестве места проведения — непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия. <...> Если мы им нужны, мы будем рады предоставить им место, справедливые и безопасные условия без каких-либо сомнений, — добавил министр.

В беседе с журналистами Сийярто также заявил, что Венгрия может отказаться принимать 12-й пакет санкций Евросоюза против Москвы. По его словам, это произойдет, если в него будут включены газовая, нефтяная и атомная сферы российской промышленности.