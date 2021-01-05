Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в ЕС

https://static.news.ru/photo/fd3f0662-503b-11eb-8a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Еврокомиссия утвердила использование препарата против коронавируса Moderna в странах Европейского союза, что позволит начать поставки предзаказанных 80 млн доз вакцины. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространённом заявлении.

Мы одобрили вакцину Moderna, вторую (после Pfizer-BioNTech. — NEWS.ru) вакцину в Европе. Наш контракт предусматривает поставку 80 млн доз с возможностью приобретения дополнительных 80 млн, — приводит ТАСС выдержку из заявления.

До этого европейское агентство по лекарственным средствам дало официальное одобрение на применение препарата американской компании Moderna для вакцинации жителей стран ЕС от коронавирусной инфекции.

Первая вакцина от коронавируса производства Pfizer-BioNTech была допущена на европейский рынок Еврокомиссией 21 декабря после положительной оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Спустя пять дней препараты для вакцинации получили все европейские страны.

Как сообщал NEWS.ru, в Германии назвали условия для начала производства в стране препарата «Спутник V». По словам заместителя официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммера, это возможно только после сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА).