Еврокомиссия обещала выделить Украине €500 млн помощи

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Еврокомиссия предоставит Киеву €500 млн помощи, заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Соответствующий документ стороны уже подписали, передает ТАСС.

Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере €500 млн в рамках обязательств, озвученных председателем (Еврокомиссии Урсулой) фон дер Ляйен в рамках кампании «Поддержи Украину» в апреле и международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве, — сказал Мамер.

Отмечается, что новое «финансирование поможет обеспечить жильем и образованием внутренне перемещенных лиц и репатриантов, а также поддержит сельскохозяйственный сектор Украины».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправить €9 млрд Украине для поддержания экономики страны в условиях военной спецоперации РФ. Она отметила, что финансовую помощь Киеву в дальнейшем окажут не только страны, входящие в Евросоюз. Фон дер Ляйен призвала других международных «доноров» присоединиться к программе по поддержке Украины.

Однако позднее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что ФРГ блокирует макрофинансовую помощь Украине в €8 млрд. По его словам, накануне в Еврокомиссии намекнули, что хотят получить финансовые гарантии от стран ЕС по поводу предоставления этой помощи.