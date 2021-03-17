Еврокомиссар заявил, что «Спутник V» нужно производить в ЕС

https://static.news.ru/photo/6fdcf486-872d-11eb-b227-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Еврокомиссар Тьерри Бреттон на пресс-конференции в среду, 17 марта, заявил, что у Евросоюза не осталось поводов сомневаться в качестве и эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Он отметил, что препарат необходимо производить в ЕС.

По словам Бреттона, «Спутник V» является хорошей вакциной. Как подчеркнул Еврокомиссар, в РФ работают хорошие научные специалисты, так что поводов сомневаться в качестве и эффективности препарата нет.

Еврокомиссар подчеркнул, что российская сторона уже передала заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам. Посмотрим, сказал Бреттон, будет ли она одобрена. Также он заметил, что РФ потребуется помощь в том, чтобы развернуть производство вакцины в ЕС. В настоящий момент с этим есть проблемы.

Много запросов на производственные линии в Европе, но сейчас производственные линии загружены производством вакцин, которые уже были одобрены регулятором. Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве, — цитирует еврокомиссара РИА Новости.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрировала 11 августа 2020 года. Препарат стал первым в мире.

Как ранее передавал NEWS.ru, вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» при въезде в Грецию будет учитываться наравне с европейскими. Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, подтвердив, что власти страны планируют с 14 мая открыть границу для российских туристов.