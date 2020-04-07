Еврогруппе не удалось договориться о плане восстановления экономики ЕС

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) провела видеоконференцию, посвящённую плану восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса на €500 млрд.
По словам председателя Еврогруппы Мариу Сентену, участникам не удалось достичь соглашения, однако они «подошли вплотную» к этому. Новый этап переговоров планируется провести 9 апреля,
Как писал NEWS.ru, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирус стал самым серьёзным вызовом для ЕС с момента его создания. Она подчеркнула, что все государства ЕС должны быть заинтересованы в усилении Европы после кризиса.
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