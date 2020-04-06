Меркель назвала COVID-19 самым серьёзным испытанием для Евросоюза

https://static.news.ru/photo/af7bfe98-781f-11ea-887c-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global lLook Press

Коронавирус стал самым серьёзным вызовом для ЕС с момента его создания. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она отметила, что пандемия коснулась всех стран сообщества и охарактеризовала ситуацию, как «симметрический шок».

Канцлер подчеркнула, что все государства ЕС должны быть заинтересованы в усилении Европы после кризиса.

Германии на долгосрочную перспективу будет хорошо только, если хорошо будет Европе, — цитирует Меркель ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер ФРГ призвала соотечественников к солидарности на фоне пандемии. По её словам, столь драматичным образом жизнь в стране меняется впервые со времён Второй мировой войны.

В мире, по последним данным, насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели — примерно 263 тысячи. В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.