«Это часть самообороны»: в Европе разрешили Украине бить F-16 по России Глава МИД Дании Расмуссен: Украина сможет использовать F-16 для ударов по России

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Pres

F-16

Вооруженные силы Украины смогут использовать для ударов по целям на территории России американские истребители F-16, переданные им Данией, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен, чьи слова приводит издание «Европейская правда». Глава ведомства подчеркнул, что Копенгаген не решил так лишь сейчас, условие обсуждалось изначально.

Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории России, — заявил Расмуссен.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала пообещал, что Украина будет получать десятки тысяч боеприпасов каждый месяц в рамках чешской инициативы. Первые поставки начнутся уже в ближайшие дни, до конца этого года ВСУ получат сотни тысяч снарядов.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, где украинские войска могут прятать полученные американские истребители F-16. По его мнению, самолеты могут храниться в Староконстантинове на одноименной базе. Дандыкин также не исключил, что ВСУ могли перебросить F-16 в Хмельницкую область либо целиком, либо в разобранном виде.