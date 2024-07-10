Еще один российский бизнесмен добился отмены санкций ЕС Суд в ЕС отменил санкции в отношении экс-главы «Еврохима» Рашевского

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Владимир Рашевский

Европейский союз снял санкции в отношении экс-главы компании «Еврохим» Владимира Рашевского, которые были введены на фоне украинского конфликта, пишет ТАСС. В постановлении Европейского суда юстиции указывается на отсутствие доказательств того, что бизнесмен был ведущим предпринимателем и поддерживал правительство России.

Совет не смог представить совокупность достаточно конкретных, точных и последовательных доказательств, что заявитель был ведущим бизнесменом, что он поддерживал российское правительство, — цитирует агентство часть документа.

Кроме того, инстанции не были предоставлены свидетельства ответственности Рашевского за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины. Ограничения в отношении предпринимателя были одобрены в 2022 году, после этого он обратился в суд, отметив, что на момент введения санкций он уже не занимал должность главы «Еврохима».

Ранее Минфин Великобритании исключил из санкционных списков заместителя гендиректора российской алмазодобывающей компании «АЛРОСА» Алексея Филипповского. Причины отмены ограничений, предполагающих арест активов и ряд других ограничительных мер, не указываются.