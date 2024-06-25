Британия сняла санкции с российского топ-менеджера Великобритания исключила из санкционных списков замглавы «Алросы» Филипповского

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Алексей Филипповский

Заместитель гендиректора российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексей Филипповский исключен из санкционных списков Великобритании, сообщил Минфин королевства. Причины решения не уточняются.

Больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский, — сказано в документе.

Ранее Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск российского миллиардера Игоря Ротенберга против введенных в отношении него санкций ЕС. Он попал под рестрикции из-за конфликта на Украине. Кроме того, предприниматель должен будет оплатить судебные расходы.

В конце мая Люксембург отказался возвращать замороженные в стране активы российского бизнесмена Михаила Фридмана. Власти сообщили, что знают о требованиях предпринимателя, но не будут нарушать санкционную политику. Уточняется, что никаких судебных разбирательств по этому вопросу на данный момент не ведется.

Фридман предложил властям Люксембурга переговоры о выплате $15,8 млрд компенсации за его замороженные активы. По его мнению, страна нарушила инвестиционный договор о взаимной защите капиталовложений от 1989 года.