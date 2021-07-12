ЕС ждет полной интеграции энергорынка Украины в союз

Полная интеграция энергетического рынка Украины в рынок Евросоюза является одной из главных целей сотрудничества Киева и ЕС. Об этом говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, размещённой на сайте Еврокомиссии.

По словам Симсон, несколько недель назад в Брюсселе она имела возможность «хорошо побеседовать» с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС, — отметила еврокомиссар.

Она также добавила, что данный процесс включает в себя также синхронизацию электросетей.

12 октября пройдёт саммит ЕС-Украина, где, как ожидается, будут обсуждаться в том числе вопросы энергетики.

Ране Министерство иностранных дел Украины приветствовало новые санкции, принятые Евросоюзом по Крыму.