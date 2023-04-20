ЕС введет безвизовый режим с непризнанной страной ЕС введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024 года

Фото: europarl.europa.eu

Европейский союз введет безвизовый режим с непризнанной республикой Косово с 1 января 2024 года, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. По ее словам, которые приводит ТАСС, это решение было принято, несмотря на непризнание края пятью странами сообщества, к которым относятся Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр.

Безвизовый режим с Косово вступит в силу 1 января 2024 года, — указано в сообщении.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что в рамках договоренностей с Сербией самопровозглашенное Косово обязалось немедленно приступить к переговорам по самоуправлению сербских общин в регионе. Это один из пунктов плана о нормализации отношений, рассказал он на пресс-конференции в Охриде (Северная Македония).

По словам Борреля, итогами переговоров на высшем уровне в Охриде можно признать тот факт, что Сербия и Косово пришли к соглашению по реализации плана о нормализации отношений.

До этого сообщалось, что члены Североатлантического альянса поддерживают проведение переговоров между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза. Об этом рассказал в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.