ЕС «случайно» согласовал новые санкции, когда канцлер Австрии вышел

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Карл Нехаммер

Евросоюз согласовал новый пакет антироссийских санкций, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала, сообщило издание Politico. Известно, что страна ранее планировала заблокировать введение рестрикций. В Евросоюзе назвали произошедшее «совпадением».

Его отсутствие было ироничным, учитывая, что ранее в тот же день премьер Венгрии Виктор Орбан покинул комнату, когда они решили начать переговоры о вступлении Украины, разблокировав решение ЕС, — добавила газета.

По данным издания, Нехаммер вышел, чтобы обсудить вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В этот момент и были утверждены новые ограничения. Источники издания уточняют, что на данный момент неясно, будет ли отражено на бумаге достигнутое без Австрии соглашение.

Ранее сообщалось, что Вена все же разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Источник на саммите в Брюсселе уточнил, что Австрия согласилась аннулировать все свои замечания. Также страна отказалась от требования к Киеву об исключении Raiffeisen Bank International из черного списка Украины за «поддержку России».