ЕС решил пустить доходы от российских активов на оружие для ВСУ Боррель: доходы от активов России пойдут в Европейский фонд мира на оружие ВСУ

Фото: МО Украины

Главы МИД Евросоюза договорились перечислять доходы от российских активов Европейский фонд мира, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, деньги пойдут на закупку оружия для Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Министры согласовали легальные рамки для использования прибыли от замороженных активов России, чтобы направить в Европейский фонд мира, — объявил Боррель.

Он уточнил, что ЕС в ближайшее время выделит Киеву €1,4 млрд от доходов активов России, а до конца года — еще €1 млрд. Эти средства пойдут на боеприпасы, ПВО и производство оружия, отметил Боррель.

Вместе с тем одна страна Европейского союза блокирует транш Украине на более чем €6 млрд, добавил глава евродипломатии. Он не сказал, кто именно препятствует Брюсселю и Киеву.

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее заявил, что Евросоюз придает политический окрас использованию замороженных российских активов. Эксперт подчеркнул, что в подобных действиях нет никакой морали и этики. По его мнению, Запад решил передать заработанные с российских активов деньги Украине, так как понял, что слишком много получает.

Аналитик отметил, что отрицательно относится к действиям Запада. Как он уточнил, само понятие замороженные активы — неправовое. По его словам, перехода права собственности не существует, российские денежные средства продолжают принадлежать государству.