ЕС проверит куда Украина тратит переданные ей деньги Украина подписала с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Украина обязалась обеспечить контроль за использованием предоставленных ЕС средств, следует из рамочного соглашения, подписанного министром экономики Украины Юлией Свириденко и еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи. Документ касается финансирования со стороны ЕС в рамках реализации программы Ukraine Facility в объеме €50 млрд.

Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных ЕС, и защиту его финансовых интересов: это включает введение системы управления и контроля, регулярную отчетность, соблюдение санкционных требований ЕС, борьбу с коррупцией, — следует из документа, опубликованного на на правительственном портале Украины.

Ранее в Совете ЕС сообщили, что окончательно утвердили план реформ Украины, который откроет стране доступ к финансовой помощи на сумму €50 млрд до 2027 года. Уточняется, что теперь Киев сможет «получать платежи регулярно» при условии соблюдения плана. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Киев в ближайшее время получит €1,89 млрд. В общем в 2024 году в рамках проекта украинской стороной планируется привлечь €16 млрд.