ЕС пригрозил Турции санкциями за незаконную буровую деятельность

https://static.news.ru/photo/c0774e9e-e932-11ea-b2f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз ускорит подготовку санкций в отношении Анкары за незаконную буровую деятельность в восточной части Средиземного моря при отсутствии прогресса с турецкой стороны. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что в сообществе «нарастает разочарование поведением» Турции. В связи с этим ограничения в отношении лиц, которые были предложены Кипром, а также новые меры против Анкары могут быть подготовлены к саммиту ЕС, намеченному на 24 сентября.

Кроме того, Евросоюз может запретить заходить в свои порты турецким судам, уличённым в нелегальной буровой деятельности, сообщает ТАСС.

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Турции и Греции. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит. Греция также обратилась в ООН, обвинив Турцию в том, что она угрожает безопасности региона.

Как писал NEWS.ru, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается сворачивать геологоразведочные работы в Средиземном море. По его словам, турецкая сторона никогда не смирится «с бандитизмом на нашем континентальном шельфе» и не отступит перед угрозой санкций.