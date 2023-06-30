ЕС намерен передавать Украине сверхприбыль от замороженных активов России Премьер Бельгии: ЕС станет передавать Киеву по три миллиарда евро в год из активов России

Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр де Кроо

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз собирается использовать сверхприбыль от использования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Брюсселе рассчитывают, что на этом за год смогут зарабатывать не менее €3 млрд.

Политик отметил особую роль Бельгии, в которой находится 90% замороженных в ЕС российских авуаров.

Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины <...>. Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Речь идет о сумме в размере трех миллиардов в год, которая могла бы быть получена, — пояснил де Кроо.

Он уточнил, что придется использовать такой юридический механизм, который не даст пошатнуть финансовую стабильность Евросоюза.

Еще в феврале стало известно, что Брюссель намерен использовать активы Центробанка России для восстановления Украины через инвестиции, а не через конфискацию.

Ранее заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти заявил, что в настоящее время Лондон и другие столицы Запада не нашли способ легально конфисковать российские активы и использовать их для восстановления Украины. Он также добавил, что Британия продолжает изучать различные способы конфискации замороженных активов РФ.