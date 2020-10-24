Боррель назвал неприемлемым высказывание Эрдогана о Макроне

https://static.news.ru/photo/ee38df34-16c1-11eb-be30-fa163e074e61_660.jpgЖозеп БоррельФото: European Union/Global Look Press
Слова главы Турции Реджепа Эрдогана о президенте Эммануэле Макроне о том, что последний «нуждается в лечении психических расстройств», носят неприемлемый характер, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль, — написал дипломат на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Боррель добавил, что во время саммита 1 октября 2020 года главы государств и правительств ЕС сделали заявление о желании перезапустить диалог с Анкарой, но данный шаг требует политической воли с турецкой стороны, в противном случае республику ждёт ещё более сильная изоляция.
Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган посоветовал коллеге из Пятой республики «лечить психику» после идеи Макрона о «просвещённом исламе». По мнению Анкары, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране, писал NEWS.ru.
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