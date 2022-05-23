Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса для него больше не существует, передаёт ТАСС. Это высказывание последовало после визита Мицотакиса в США, в ходе которого он призвал Вашингтон не продавать Турции истребители F-16.

Как Греция относится к нам сейчас? Разве сейчас маршрут «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО или Движение Гюлена, которое Анкара обвинила в попытке госпереворота в 2016 году. — NEWS.ru) в Европу не проходит через Грецию? <...> Мы разговаривали с ними, мы договорились, что в наши переговоры не должны привлекаться третьи страны. После этого Мицотакис призвал США не продавать Турции F-16. После такого для меня больше не существует никого по имени Мицотакис, — заявил Эрдоган.