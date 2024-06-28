Эпилептик во время приступа ударил отчима 17 раз ножом В Британии мужчина с редкой формой эпилепсии во время приступа зарезал отчима

В британском Ливерпуле 23-летний Бен Моллионе нанес своему 64-летнему отчиму Эндрю МакДиармиду 17 ударов ножом во время приступа, сообщает The Mirror. У молодого человека диагностировано эпилептическое расстройство, которое в том числе выражается постиктальным психозом. Это редкое заболевание, при котором во время приступов у человека затуманивается сознание, пациент входит в гипоманиакальное состояние и не может контролировать свои импульсы.

Мать юноши в момент убийства была в душе и услышала странные звуки в доме. Вскоре в ванную комнату вбежал ее сын с окровавленными руками и ножом. У него закончился приступ, после которого он пребывал в шоке. Сначала женщина предположила, что сын пытался порезать себе руки, но позже поняла, что это не так. Супруга она нашла в своей комнате. Он был весь в крови и не дышал. На допросе женщина призналась, что не узнала своего сына, когда увидела его с окровавленным ножом. Ее смутил его взгляд.