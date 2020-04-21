«Эпидемии не видно конца»: вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в ФРГ

Германия может похвастаться значительным прогрессом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, однако пока признаков окончания эпидемии в стране не наблюдается.
Такое мнение высказал на пресс-конференции в Берлине замруководителя института вирусологии имени Роберта Коха Ларс Шааде,
Мы многого добились за последние недели, однако ситуация по-прежнему серьёзная. Эпидемии не видно конца. Число случаев инфицирования может снова вырасти, — предупредил вирусолог.
Шааде заявил, что базовый коэффициент репродукции коронавируса в ФРГ по состоянию на 20 апреля составлял 0,9 — то есть в среднем каждый больной заражает одного здорового человека. 17 апреля показатель был ниже — 0,7. В начале марта коэффициент репродукции был 3. Вирусолог призвал соблюдать меры социального дистанцирования, чтобы сохранить коэффициент на низком уровне.
В Германии выявлено более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,5 тысяч человек скончались от инфекции.
Как передавал NEWS.ru, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель резко негативно отнеслась к инициативам властей отдельных регионов по смягчению карантинных мер.
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