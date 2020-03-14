https://static.news.ru/photo/a308aa3e-66b4-11ea-9164-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Королева Великобритании из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией переехала в Виндзорский замок из своей официальной резиденции — Букингемского дворца.

Как сообщает The Sun, если распространение заболевания в Соединённом Королевстве продолжится, то королеву и её мужа принца Филиппа могут поместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.

В Букингемском дворце непрерывный поток посетителей, включающий политиков и высокопоставленных лиц со всего мира. Королева до недавнего времени встречалась со многими людьми. Но через несколько недель ей исполнится 94 года, и её советники считают, что Елизавету надо уберечь от опасности, — рассказал изданию источник, близкий к монаршей семье.

13 марта королевская пресс-служба объявила, что Елизавета II переносит все запланированные поездки по Великобритании из-за вспышки коронавирусной инфекции.

По последним данным от британских властей, количество заражённых коронавирусом в стране превысило 1,1 тысячи человек. 21 больной скончался.

Как передавал NEWS.ru, 13 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией предупредил соотечественников о том, что многие из них потеряют близких из-за COVID-2019.