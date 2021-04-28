Елизавета II ответила на письмо школьницы из России

Нижнекамской школьнице повезло получить письмо от самой королевы Великобритании Елизаветы II. 13-летняя девочка написала монаршей особе ещё в прошлом году.
Как
Эмира успела забыть о том, что отправила весточку Елизавете II, но спустя четыре месяца ей пришёл ответ.
Королева Великобритании поблагодарила россиянку за внимание и пожелала ей успехов во всех начинаниях. Девочка поместила письмо за подписью самой Елизаветы в рамку на память.
Ранее NEWS.ru писал, что смерть королевы Елизаветы II станет крахом для монархии в стране, считают эксперты. Дальше страну ждёт общественное обсуждение, в которое, скорее всего, придётся включиться парламенту страны.