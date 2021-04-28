Елизавета II ответила на письмо школьницы из России

https://static.news.ru/photo/79bce980-a897-11eb-aa3f-96000091f725_660.jpg Фото: royal.uk

Нижнекамской школьнице повезло получить письмо от самой королевы Великобритании Елизаветы II. 13-летняя девочка написала монаршей особе ещё в прошлом году.

Как пишет местное издание «НТР-24», Эмира Мубаракова является ученицей школы № 36 Нижнекамска (Татарстан). Она отправила королеве рассказ о себе и своих хобби, а также расспросила её о том, как она живёт такой «наполненной и полноценной жизнью и всё успевает в наше спрессованное, быстрое время».

Эмира успела забыть о том, что отправила весточку Елизавете II, но спустя четыре месяца ей пришёл ответ.

Королева Великобритании поблагодарила россиянку за внимание и пожелала ей успехов во всех начинаниях. Девочка поместила письмо за подписью самой Елизаветы в рамку на память.

Ранее NEWS.ru писал, что смерть королевы Елизаветы II станет крахом для монархии в стране, считают эксперты. Дальше страну ждёт общественное обсуждение, в которое, скорее всего, придётся включиться парламенту страны.