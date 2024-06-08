Эксперт объяснил, почему Россия игнорирует интервенцию Франции в зоне СВО Военэксперт Артамонов: в Москве не хотели бы иметь дело со всеми врагами сразу

Фото: Graham Haley/CC BY-SA 2.0/via Wikimedia Commons

Истребитель Mirage 2000

До сих пор Москва игнорировала явное вмешательство Франции в украинский конфликт, избегала прямого лобового столкновения, заявил NEWS.ru политолог Александр Артамонов. Ранее французский лидер Макрон пообещал Киеву истребители четвертого поколения Mirage 2000-5, не исключив отправки на Украину французских военных инструкторов.

Я связываю нашу тактику закрывать глаза на происходящее с неким миролюбием, с нежеланием иметь дело со всеми врагами сразу. Ведь Франция по инновационному потенциалу — это вторая страна НАТО. Париж обладает ядерным оружием, которое вполне способно долетать до Москвы, — напомнил доктор социальных наук, выпускник Высшей дипломатической академии Франции Александр Артамонов.

По мнению эксперта, Франция в отношениях с Россией давно пересекла красную линию.

Париж открыто поставлял Украине оружие, а французские боевые корабли дежурят около российских берегов, на границе нейтральных вод и параллельно оказывают военную поддержку кораблям Украины. Если это не участие в боевых действиях, то что это? — задался вопросом Артамонов.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Вооруженным силам Украины истребители Mirage 2000-5. Президент добавил, что Париж намерен полностью подготовить, обучить и вооружить украинскую бригаду, а также направить на Украину французских инструкторов.