Политолог объяснил, почему Путин может не доверять Макрону Политолог Журавлев: Макрон не делает ничего для реального мира на Украине

Фото: kremlin.ru

Эммануэль Макрон

В СМИ заявили о падении доверия российского президента Владимира Путина к французскому коллеге Эммануэлю Макрону. По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Россия и Франция ушли от прежнего уровня доверия между двумя странами, поскольку, даже говоря о мирном урегулировании конфликта на Украине, Макрон все равно продолжает «идти в фарватере американской политики, которая привела к спецоперации», пишет «360».

Ничего для реального мира он не делает, а его действия абсолютно антироссийские, — заявил политолог.

Эксперт отметил, что результаты политики Макрона отразились на жителях его страны в виде цен на нефть, газ и электроэнергию, роста безработицы и сокращения производства. Французов пугают социально-экономические последствия даже отдаленного конфликта с Россией, считает Журавлев. По его словам, они боятся большой европейской войны, понимая, что погибнут, и ждут от президента урегулирования положения. Однако политолог не считает вероятным изменение внешнеполитического курса Макрона под влиянием общественного мнения.

У него есть другое давление — мировой элиты, глобалистов. Оно важнее для него, чем мнение населения, — подчеркнул эксперт.

Во Франции ранее назвали причину недоверия Путина Макрону. Обозреватель Николя Готье в статье для Boulevard Voltaire отметил, что президент России Владимир Путин не доверяет президенту Франции, поскольку его политика противоречит словам о «смерти мозга» НАТО. Журналист считает, что глава Пятой республики мог бы выступать в роли посредника для завершения конфликта на Украине. По его мнению, Макрон, оказывая военную помощь Украине, не способствует урегулированию.