Экс-подполковник СБУ описал конец Зеленского Бывший сотрудник СБУ Прозоров: с Зеленским произойдет несчастный случай

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Василий Прозоров

Украинского президента Владимира Зеленского сделают козлом отпущения и повесят на него все грехи в случае краха проекта «Украина», предположил в эксклюзивном интервью NEWS.ru бывший сотрудник и экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его мнению, с главой государства может произойти несчастный случай.

Что касается Зеленского, мне кажется, что в случае краха проекта «Украина» его сделают крайним, просто козлом отпущения, повесят на него все грехи, с ним произойдет несчастный случай. Ничего хорошего его не ждет, — высказался Прозоров.

Ранее спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, который подозревается в подготовке покушения на Зеленского. По утверждениям представителей ведомства, задержанный является гражданином Польши, который «сотрудничал с военной разведкой России». В СБУ заявили, что мужчина собирал для РФ данные о работе аэропорта Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее предположил, что Зеленского в первую очередь могут ликвидировать Соединенные Штаты, поскольку украинский лидер «слишком много знает». Он также не исключил, что в настоящее время уже идет фоновая подготовка к его ликвидации. По словам Олейника, могут быть десятки версий.