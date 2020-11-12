Экс-кандидата в мэры Киева осудили за антисемитские высказывания

Бывший кандидат в мэры Киева, шоумен Сергей Притула стал героем скандала из-за своих антисемитских высказываний, озвученных в эфире его программы на радио «Новое время».
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Шоумен согласился с мужчиной и в этом, заявив, что «полностью разделяет его эмоциональное возмущение» и «ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением». ОЕОУ подчеркнули, что Притула «не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний». Кроме того, представители общины пообещали заявить на дозвонившегося слушателя в полицию с обвинениями в разжигании межнациональной розни.
Ранее NEWS.ru писал о том, что враждебность к исламу должна быть приравнена к отношению к антисемитизму после холокоста, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.