https://static.news.ru/photo/5e282036-df71-11e9-993f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/Global Look Press

В Таллине найдено тело пропавшего 23 сентября бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе.

К поискам мужчины было привлечено более 50 человек. Рехе был объявлен в розыск, поисковики прочёсывали окрестности его дома и близлежащий лес, сообщает Delfi .

Обстоятельства его смерти не уточняются.

Найдено тело пропавшего экс-главы Danske Bank Айвара Рехе https://t.co/pkMXC8gG0L pic.twitter.com/pFsN8Q0Bmf — Rus Delfi (@RusDelfiEE) September 25, 2019

Как ранее писал News.ru, в Финляндии двум гражданам Эстонии были предъявлены обвинения в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки. По данным полиции, криминальное происхождение имели средства, поступившие на счета строительной компании HTR Talonrakennus Oy. В течение нескольких месяцев 2014 года счета фирмы в Nordea и Danske Bank пополнились более чем на 6,5 млрд рублей (€140 млн). Обвиняемые не признают своей вины, утверждая, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии.