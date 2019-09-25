Как ранее писал News.ru, в Финляндии двум гражданам Эстонии были предъявлены обвинения в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки. По данным полиции, криминальное происхождение имели средства, поступившие на счета строительной компании HTR Talonrakennus Oy. В течение нескольких месяцев 2014 года счета фирмы в Nordea и Danske Bank пополнились более чем на 6,5 млрд рублей (€140 млн). Обвиняемые не признают своей вины, утверждая, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии.