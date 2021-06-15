Экономист рассказал, кого Украина сможет обложить налогами в Крыму

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Украинские власти не смогут обложить Крым налогами, тем самым реализовав разрабатываемый законопроект. Однако Киев может брать средства с украинских граждан, имеющих резиденции на территории полуострова. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор экономических наук, член научного совета при Совете безопасности РФ Михаил Делягин.

Он подчеркнул, что большое количество недвижимости в Крыму всё ещё принадлежит украинским политикам, а именно — Петру Порошенко, Юлии Тимошенко и даже нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. А российские власти на это никак не реагируют.

Огромное количество маленьких гостиниц, принадлежащих украинским чиновникам, находятся в Крыму. И россияне там батрачат на тех, кто не считает их людьми. А власти РФ считают, что это нормально. В отношении этой категории людей Киев действительно может ввести налогообложение. Вот, есть у Тимошенко роскошные апартаменты в Крыму (или у Зеленского) — пусть платит. Но учитывая то, как исполняются украинские законы, я считаю, что это несерьёзно, — подчеркнул Делягин.

Ранее стало известно, что законопроект по отмене экономической свободы Крыма, который разрабатывается на Украине, является просто ничтожным по своим юридическим последствиям решением, а официальный Киев таким образом показывает, что продолжает заниматься полуостровом. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Украинские власти, подчеркнул сенатор, хотят наказать крымчан, которые на референдуме в 2014 году проголосовали за воссоединение с Россией.